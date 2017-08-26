"Ак Барс" – "Адмирал". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Ак Барс" – "Адмирал" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в субботу в Казани на "Татнефть-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче казанцы не оставят шансов сопернику.

"Ак Барс" испытывал психологические сложности в игре с "Куньлунем" в среду. Всё-таки первая игра в сезоне, к тому же домашняя. Но к третьему периоду дела нормализовались. Думаю, что с "Адмиралом" у Казани не должно возникнуть проблем. Дальневосточники играют в атакующий хоккей, интересный. Но они позволяют сопернику играть, допускают ошибки, удаляются. "Ак Барс" за это дело будет наказывать.

Считаю, что команда Билялетдинова одержит вторую подряд победу. Скорее всего, с разницей в 2 и более шайб. Исполнители у Казани поинтереснее, а звенья более ровные, чем у "Адмирала".