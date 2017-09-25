"Ахмат" – "Рубин". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Ахмат" – "Рубин" в 11-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник в Грозном. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости из Казани наберут три очка.

"Ахмат" приезжал в Красноярск основой, были все самые важные футболисты. За это грозненцам честь и хвала, никаких вопросов нет. Была задача у "Ахмата", но решить ее не удалось.

"Рубин" выиграл, у него больше положительных эмоций. Да и на выезде ему чуть проще даже играть, можно отталкиваться от соперника.

Здесь еще в пользу "Рубина" играет то, что "Ахмат" летел из Хабаровска, потом игра в Красноярске, а сейчас возвращение домой. По себе знаю, как тяжело себя ощущаешь после таких разъездов. Так что здесь я беру победу "Рубина". Грозненцы, как мне кажется, не смогут прийти в чувства после таких приключений. Да и выгодно играть "Рубин", он не фаворит, но при этом не слабее.