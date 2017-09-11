"Адмирал" – "Слован". Прогноз Артема Остроушко

Бывший защитник СКА, ЦСКА, "Нефтехимика", "Сибири", "Трактора", "Амура", новокузнецкого "Металлурга" и сборной Украины Артем Остроушко в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" – "Слован".

Встречаются команды у которых старт чемпионата, мягко скажем, сложился неудачно. "Слован" взял треть очков от максимума, а "Адмирал" и вовсе замыкает Восточную конференцию с тремя очками в активе после семи проведенных матчей. В оправдание скудного очкового запаса, дальневосточники могут пенять на календарь – все матчи они провели на выезде.

Слабый старт словацкой команды удивляет – львиную долю проведенных матчей они сыграли на домашней арене и количество очков, как и игра команды вызывает озабоченность. Имея неплохой состав, братиславцы не показывают цельной игры. Очень большие проблемы в обороне, пропущено уже тридцать шайб. Да и атака не особо блещет. Надеюсь, выездная тактическая модель игры "от обороны" словацкой команды сработает и Ржига найдет нужные слова, чтобы дополнительно мотивировать команду.

Ну а "Адмирал" дополнительно мотивировать не нужно, первый домашний матч в этом сезоне, кого угодно заведет на 100 процентов. Здесь главное "не перегореть". Отдаю предпочтение хозяевам.