Вячеслав Нирка: "К московскому турниру сборная России готовилась через старты"

Главный тренер сборной России Вячеслав Нирка перед стартом московского этапа Мировой серии отметил, что побеждать в родных стенах особенно приятно, и все спортсмены сделают для этого максимум возможного.

- К выступлению дома мы готовились через соревнования, - отметил специалист. - С начала июля у нас идут четыре турнира почти без пауз, без тренировочных сборов - пятизвездочный в Швейцарии, потом чемпионат Европы, старт в Вене и теперь Москва. О подготовке можно было говорить в мае-июне, когда мы плодотворно поработали в Сочи, в Италии. Готовность была хорошая, а что в итоге получилось и не получилось, детально разберем по окончании сезона. Но хочу сказать, что ребята к домашнему турниру готовы физически и психологически, все команды приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков. Мы очень рады играть дома, где брали награды всех достоинств, и золото, и серебро, и бронзу. И те ощущения, которые испытываешь, поднимаясь здесь на пьедестал, когда играет гимн и поднимается флаг - несравнимы с другими турнирами. (Антон БАБОШИН)