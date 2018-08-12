Вячеслав Нирка: "Бронза Стояновского и Величко - успех"

Главный тренер мужской сборной России Вячеслав Нирка подвел итоги московского этапа Мирового тура, завершившегося для его команды бронзой Олега Стояновского и Игоря Величко.

- Рад, потому что у ребят таких турниров впереди еще будет много, а после поражения в полуфинале выйти и играть за бронзу - этому нужно учиться. У нас уже был подобный негативный опыт на Олимпиаде и через год после нее мы оказались в такой же ситуации на чемпионате мира. Поэтому горжусь, что ребята сумели переломить эту ситуацию, проявили характер и силу воли. Любая медаль на турнирах категории 4 и 5 звезд - это успех. Для любой пары. Очень много заслуженных дуэтов в самом расцвете сил не взяли в нынешнем сезоне ни одной награды. А у Величко это вообще первый полноценный сезон на турнирах такого уровня.

- Что можете сказать по турниру в целом?

- Критиковать публично никого не буду, все ребята старались. Как я говорил, мы любим выступать дома, здесь чудесные зрители и поддержка. Конечно, хотелось, как год назад, попасть на пьедестал сразу двумя парами или даже постараться выиграть. Не получилось, на это есть свои причины. Будем разбираться, исправлять ошибки, работать.

- Что случилось с парой Красильников/Лямин?

- Не ставил бы вопрос так категорически. Сейчас в Мировом туре первая двадцатка такая, что любая пара может обыграть кого угодно и выиграть турнир. Конкуренция сумасшедшая. А Красильников и Лямин проиграли тем же самым бразильцам, которые претендовали сегодня на бронзу - у них Эвандро, между прочим, действующий чемпион мира. Да, многое не получилось, но это не катастрофа. Любое поражение, будь то 1/8 или полуфинал, тяжело переживается, а по жребию ты уже в первом раунде можешь попасть на очень сильную команду и закончить турнир, такое сплошь и рядом происходит. Они старались, но где-то недоработали. Для спортсмена есть одно место - первое. И если мы его не заняли, то что-то не сделали. Будем разбираться внутри команды (Антон БАБОШИН)