В Москве на этапе "Мирового тура" выступят четыре женские и пять мужских пар из России

На этапе "Мирового тура" по пляжному волейболу в Москве выступят 4 женские пары из России и 5 мужских. Матчи будут проходить на песчаных кортах Парка Горького.
В группах у женщин россиянки получили следующих соперниц:
Моисеева/Сырцева (РОССИЯ) – Паван/Хумана-Паредес (Канада)
Абалакина/Дабижа (РОССИЯ) – Агата/Дуда (Бразилия)
Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Каролина Сальгадо/Мария Антонелли (Бразилия)
Н. Макрогузова/Холомина (РОССИЯ) – Давыдова/Щипкова (Украина)
У мужчин в группах сформированы следующие пары:
Величко/Стояновский (РОССИЯ) – Ал-др Дедков/Коваленко (Белоруссия)
Красильников/Лямин (РОССИЯ) – О’Горман/Сэкстон (Канада)
Сиволап/Ярзуткин (РОССИЯ) – Брауэр/Меувсен (Голландия)
Быканов/Худяков (РОССИЯ) – Лупо/Николаи (Италия)
Лешуков/Семенов (РОССИЯ) – Билер/Краттигер (Швейцария)