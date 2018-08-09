В Москве на этапе "Мирового тура" выступят четыре женские и пять мужских пар из России

На этапе "Мирового тура" по пляжному волейболу в Москве выступят 4 женские пары из России и 5 мужских. Матчи будут проходить на песчаных кортах Парка Горького.

В группах у женщин россиянки получили следующих соперниц:

Моисеева/Сырцева (РОССИЯ) – Паван/Хумана-Паредес (Канада)

Абалакина/Дабижа (РОССИЯ) – Агата/Дуда (Бразилия)

Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Каролина Сальгадо/Мария Антонелли (Бразилия)

Н. Макрогузова/Холомина (РОССИЯ) – Давыдова/Щипкова (Украина)

У мужчин в группах сформированы следующие пары:

Величко/Стояновский (РОССИЯ) – Ал-др Дедков/Коваленко (Белоруссия)

Красильников/Лямин (РОССИЯ) – О’Горман/Сэкстон (Канада)

Сиволап/Ярзуткин (РОССИЯ) – Брауэр/Меувсен (Голландия)

Быканов/Худяков (РОССИЯ) – Лупо/Николаи (Италия)

Лешуков/Семенов (РОССИЯ) – Билер/Краттигер (Швейцария)