Три пары из России вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу U-19

Три российские пары вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу U-19, который проходит в Нанкине (Китай). В 1/2 финала сыграют Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов, Алексей Гусев/Павел Шустров и Мария Бочарова/Мария Воронина.

Нанкин (Китай)

Пляжный волейбол

Чемпионат мира U-19

1/4 финала

Мужчины

ДМИТРИЙ ВЕРЕТЮК/ДЕНИС ШЕКУНОВ (РОССИЯ) – Наратон Панупонг/ Танан Пичакон (Таиланд) – 2:0 (21:16, 21:13)

АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ/ПАВЕЛ ШУСТРОВ (РОССИЯ) – Битанг Акбар/ Дананг Герламбанг (Индонезия) – 2:1 (21:15, 14:21, 15:13)

Женщины

МАРИЯ БОЧАРОВА/МАРИЯ ВОРОНИНА (РОССИЯ) – Эрика Верметт/Дана Роскич (Канада) – 2:0 (21:17, 21:17).