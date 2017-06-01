Стояновский и Ярзуткин вышли в 1/8 финала Мирового тура в Москве

Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин одержали победу в двух матчах группового турнира Мирового тура в Москве. Этот результат обеспечил им первое место и выход в 1/8 финала. Россияне в дух сетах переиграли Мартина Плявинша и Харольда Регзу, а потом пару бразильцев Альваро Фильу / Саймон.

Трем другим парам из России предстоит побороться за право сыграть в раунде навылет, а именно Никите Лямину и Вячеславу Красильникову, Александру Лихолетову и Илье Лешукову, а также Максиму Сиволапу и Игорю Величко, которые уступили своим соперникам.

В соревнованиях среди женщин все три российские команды потеряли шансы на выход в плей-офф. В пятницу девушкам из России предстоят решающие игры, победа в которых гарантирует путевку в следующий раунд.