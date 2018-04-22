Стояновский и Величко выиграли турнир Мирового тура по пляжному волейболу

На престижном этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Сямыне у мужчин состоялся чисто российский финал, в котором Олег Стояновский и Игорь Величко обыграли первых номеров национальной сборной Вячеслава Красильникова и Никиту Лямина.

Третье место заняли бразильцы Алисон и Бруно Шмидт.

Сямынь (Китай)

Мировой тур ФИВБ

​Финал

ВЕЛИЧКО/СТОЯНОВСКИЙ – КРАСИЛЬНИКОВ/ЛЯМИН – 21:18, 21:19

Матч за 3-е место

Алисон/Бруно (Бразилия) – П. Кантор/Б. Лосяк (Польша) – 2:0 (21:15, 21:13).