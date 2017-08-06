Станислав Шевченко: "Бронза Красильникова и Лямина на чемпионате мира – это огромное достижение для России"

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко отметил важность того, что Вячеслав Красильников и Никита Лямин заняли третье место на чемпионате мира по пляжному волейболу. Красильников и Лямин победили голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста со счетом 2-0 (21:17, 21:17) в матче за третье место чемпионата мира в Австрии.

– Пляжный волейбол очень мощно развивается, сейчас это один из самых популярных игровых видов спорта, представленных на Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Шевченко. – Наши мужчины давно вошли в элиту как по рейтингу, так и по самой игре. Это говорит о многом. Вся эта работа нацелена на Олимпиаду в Токио. Ребята довольно молодые. Есть у нас и вторая конкурентоспособная пара. Бронза Красильникова и Лямина на чемпионате мира – это огромное достижение для России.

Мы надеялись на медаль на этом чемпионате мира, но не знали, от какой пары ждать. То, что две наши пары сошлись в 1/16 финала, это неудачный жребий для нас. Вторая пара тоже была способна побороться за медали. Можно сказать, что движемся к Олимпиаде в Токио в правильном направлении.