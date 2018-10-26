Российские пляжницы вышли в плей-офф этапа Мирового тура

Российские пары Мария Воронина и Мария Бочарова, а также Юлия Абалакина и Ксения Дабижа вышли в плей-офф на этапе Мирового тура в Четумале (Мексика).

Воронина и Бочарова заняли первое место в своей группе, что позволило им напрямую выйти во второй раунд плей-офф На групповой стадии россиянки обыграли американок Джейс Пардон и Кимберли Смит – 2:1, а также победили голландскую пару Йолин Синнема/Лаура Блум – 2:0.

Абалакина и Дабижа в групповом турнире заняли второе место. Они победили австриек Еву Фрайбергер и Валери Тойфль – 2:1 и проиграли бразильской паре Мария Клара Сальгадо Сольберг/Элизе Секоманди Майя – 0:2. В пеовом раунде россиянки сыграют со шведками Тадвой Йокен и Софией Эгрен.