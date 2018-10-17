Россиянки Воронина и Бочарова завоевали золото юношеских Олимпийских игр

Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золотые медали в соревнованиях по пляжному волейболу в рамках летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

В финале россиянки победили итальянок Клаудию Скамполи и Николь Бертоцци со счетом 2:0 (21:12, 21:10). Встреча продолжалась 35 минут.

Воронина и Бочарова являются чемпионками мира U19 и чемпионки Европы U20 2018 года.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе завершатся 18 октября. Олимпийская команда России досрочно выиграла медальный зачет.