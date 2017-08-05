Немки выиграли чемпионат мира

Немки Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст стали победительницами чемпионата мира. Сегодня они в финале переиграли американок Эприл Росс и Лорен Фендрик со счетом 19:21, 21:13, 15:9. Это первое их золото на мировом первенстве. В прошлом году они побеждали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В матче за третье место бразильянки Ларисса Франса и Талита Антунес взяли верх над канадками Сарой Паван и Мелисслй Хаману-Паредес - 21:12, 16:21, 18:16.

Напомним, россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не сумели пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе с одной победой и двумя поражениями.