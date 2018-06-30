На первенстве Европы по пляжному волейболу в Анапе завершился групповой этап

29 июля на первенстве Европы по пляжному волейболу среди игроков до 20 лет, который проходит в эти дни в Анапе, завершился групповой этап. По его итогам победители 8 мужских и 8 женских групп получили право прямого выхода в 1/8 финала соревнований, обладатели вторых и третьих мест сразятся за оставшиеся 8 путевок во втором раунде плей-офф.

В женской части большинство игр третьего тура были крайне важными - решалась судьба первого места в группе и спасительной третьей строчки, которая позволяла выйти в плей-офф.

Из трех российских пар добиться максимального результата удалось Марии Бочаровой / Марии Ворониной и Анастасии Фроловой / Александре Гоненко. В первом матче действующие чемпионки Европы преодолели соперниц по первому месту в группе - Бентли/Остин из Англии, во второй встрече также переиграли латвийскую пару Брайко/Намик и гарантировали себе место в 1/8 финала. Их коллеги по сборной Фролова / Гоненко взяли верх над французской парой Полверини/Виера и также вышли в плей-офф с первого места. Анна Мовчан/ Елена Федюнова будут выступать в 1/16 финала.

- Организация турнира отличная, все сделано на высшем уровне, корты оборудованы по высшему разряду. Игра складывалась непросто, все соперники на турнире достойные и плюс ко всему сказывается жара. Для удачного выступления в плей-офф мы будем активно тренироваться, надеюсь, все получится, – отметила Анастасия Фролова.

Пристальное внимание любителей пляжного волейбола приковали к себе лидеры группы D - Майкснерова/Сточлова и Винделеф/Меллёле, которые к решающему матчу группового этапа подошли с одинаковым количеством очков. Их встреча завершилась победой чешской пары, таким образом Майкснерова/Сточлова вышли в 1/8 с первого места, Винделеф/Меллёле продолжит выступление в 1/16. В группе Е также до последнего момента сохранялась интрига. Munar/Moreno сумели переиграть Бринкова/Журкова в двух партиях 2-0 (21-14, 21-16) и вышли в 1/8 финала.

У мужчин ситуация для сборной России по итогам группового этапа получилась еще более позитивная – три пары из трех одержали три победы в трех матчах и пробились напрямую в 1/8 финала.

- Мы понимаем, что все соперники на турнире серьезные. Сегодня нам удалось удержать съем, показали хорошую игру, задачу выполнили. Завтра будут ответственные матчи, будем готовиться и стараться выполнить установки тренера, – сказал Алексей Гусев.

- На турнире очень сильная конкуренция, трудно дались первые игры группового раунда. Но после сегодняшнего матча впечатления самые положительные. Болельщики нас поддерживали, спасибо им за это! – подчеркнул Сергей Горбенко.

Ахман/Хелвинг и Копшар/Паскарик разыграли первое место в группе, по итогам которого австрийская пара в тяжелом матче одержала победу 2-1 (18-21, 21-19, 15-11) и вышла в 1/8 финала. Малинускас/Станкевичус вышли на первую строчку турнирной таблици, благодаря победе над итальянской парой Чаппио/Виндиш.

В субботу на Первенстве Европы в Анапе начнется решающая стадия соревнований – матчи плей-офф. По итогам игрового дня определятся участники полуфиналов. Медали первенства Европы среди игроков до 20 лет будут разыграны в воскресенье, 1 июля.