Московский этап Мирового тура переедет из Парка Горького

Директор московского этапа Мирового тура по пляжному волейболу Марина Щербакова рассказала, с какими сложностями пришлось столкнуться организаторам при подготовке к турниру, который пройдет в Парке Горького с 8 по 12 августа.

- Мы благодарны ФИВБ, которые решили повысить нашу категорию с трех до четырех звезд и верили, что мы будем соответствовать статусу турнира топ-уровня, - отметила Щербакова. - К сожалению, следующий турнир пройдет уже не в Парке Горького, поэтому далеко идущих выводов по привязке к месту сделать не получится. Какая судьба ждет стадион после этого? Это временное сооружение, которое будет демонтировано в течение пяти дней. Игровые площадки огорожены от публики железным забором - это не очень удобно.

- Это вопрос безопасности, решение принято по инициативе московских властей. Мы не можем использовать фан-барьеры, так как их легко преодолеть и оказаться на площадке. У нас было много предложений, и мы стремились сделать турнир как можно более привлекательным для зрителей, но некоторые вопросы не удалось решить. По первоначальному плану у нас стояла большая трибуна для зрителей вдоль всех площадок и по короткой стороне второго корта, которую парк не согласовал. Как и вынос части кортов на набережную. Многие вопросы вообще решались с приложением большого количества усилий. (Антон БАБОШИН)