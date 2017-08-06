Лямин и Красильников завоевали бронзу чемпионата мира

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному волейболу в Вене, обыграв голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорса. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:17, 21:17.

Напомним, Лямин и Красильников выступают вместе с 2017 года.

Финал мирового первенства, в котором австрийцы Александер Хорст и Клеменс Доплер сыграют с бразильцами Эвандру Оливейрой и Андре Лойолой Штайном, состоится позже в воскресенье, 6 августа.