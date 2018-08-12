Игорь Величко: "С такой поддержкой нужно было брать медали"

Россиянин Игорь Величко, вместе с Олегом Стояновским ставший третьим на завершающемся в московском Парке Горького этапе Мирового тура по пляжному волейболу, отметил, что команду не выбило из колеи поражение в полуфинале.

- Конечно, мы счастливы занять призовое место на домашнем этапе Мирового тура, - отметил Величко. - Но расслабляться не стоит, уже во вторник мы улетаем в Гамбург на финал, а там конкуренция будет еще сильнее.

- Как перенесли поражение в полуфинале накануне?

- Мы не расстроились, так как понимали, что у нас впереди еще есть игра. И для нас этот матч был очень важен - с такой поддержкой болельщиков нужно было показывать свою игру и побеждать. Вышли совершенно спокойными, раскрепощенными, и все получилось.

- Кто вам показался сильнее - латвийцы Самойлов/Смединьш, которым вы уступили накануне, или эти бразильцы?

- Обе пары сильные. Просто с латвийцами мы много играли, и они хорошо нас изучили. А с Эвандро и Витором Фелипе встречались впервые - может, они нас еще не просчитали, не знают, как мы действуем - куда будем бить, как развивать атаки.

- Вы подавали по очереди то в Эвандро, то в его партнера.

- Это была установка нашего тренера, и она сработала. Подача шла сегодня - и у меня, и у Олега полетело. (Антон БАБОШИН)