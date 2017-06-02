Две российские команды сыграют в 1/4 финала Мирового тура в Москве

Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин победили бронзовых призеров Олимпиады-2016 Броуэра и Меуйсена из Голландии в 1/8 финала Мирового тура в Москве. В четвертьфинале россияне сыграют против испанцев Эрера/Гавира.

Еще одна российская пара Никита Лямин и Вячеслав Красильников в трех сетах переиграла бразильцев Эвендро/Андрэ, а потом пару австрийцев Допплер/Хорст. В 1/4 финала россияне встретятся с поляками Шаланкевич/Рудоль.

Таким образом, впервые за всю историю проведения московского турнира в четвертьфинале выступят сразу две российские команды.