Вратарь пляжного ЦСКА пропал в Санкт-Петербурге

Вратарь пляжного ЦСКА Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге, сообщила сестра голкипера Олеся на своей странице "ВКонтакте". Семья 22-летнего игрока не может связаться с ним с 10 января.

"В 14.20 находился у метро "Проспект Ветеранов". Далее, со слов знакомого, передвигался в сторону метро "Площадь Восстания". Со слов пропавшего, в 15.00 у него должна была состояться встреча в центре. Где конкретно и с кем должна была произойти встреча – неизвестно. Друзья и родственники о планах Руслана были не в курсе. Такая ситуация – из ряда вон выходящая, поскольку с членами семьи созванивается регулярно, сообщает о своих планах. Вечером 10 января телефон не отвечал, хотя был доступен. Звонили весь вечер, всю ночь – телефон также не отвечал. Только наутро 11 января телефон был выключен, и выключен до сих пор", - гласит сообщение Олеси Пелецкой.