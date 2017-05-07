Таити и Бразилия - финалисты чемпионата мира-2017

Сборные Таити и Бразилии вышли в финал чемпионата мира-2017. В полуфинальном поединке команда Таити обыграла Иран. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, и победитель определился в серии пенальти. Бразилия в 1/2 финала обыграла Италию - 8:4.

Двукратный чемпион мира сборная России не попала в финальную стадию турнира.

Это девятый розыгрыш чемпионата мира по пляжному футболу под эгидой ФИФА. Бразильцы выигрывали его четырежды - с 2006 по 2009 год, Таити на двух последних чемпионатах мира - в 2013 и 2015 году - завоевывал бронзу и серебро.