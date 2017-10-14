Шишин и Макаров вызваны в расширенный состав сборной России на Межконтинентальный кубок

Сборная России объявила расширенный состав команды перед Межконтинентальным кубком. Сбор национальной команды пройдет с 20 по 25 октября в Москве. Турнир состоится в Дубае с 31 октября по 4 ноября.

Отметим, что в список попали лидеры сборной Алексей Макаров и Дмитрий Шишин, пропустившие Суперфинал Евролиги-2017 из-за травм. Российская сборная сыграет в группе В против Ирана, Мексики и Парагвая. В группе А встретятся Бразилия, ОАЭ, Португалия и Египет.

Расширенный состав сборной России:

Вратари: Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл"), Максим Роговский (ЦСКА);

Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов, Владислав Жариков (все – "Кристалл"), Антон Шкарин, Николай Крышанов, Борис Никоноров (все – "Локомотив"), Алексей Павленко и Юрий Котов (оба – "Спартак").