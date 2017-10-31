Сергей Лихачев: "С Мексикой сыграли уверенно, теперь все мысли о Парагвае"

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев назвал закономерной победу над Мексикой в первом туре группового турнира Межконтинентального кубка Дубае (6:2). В следующем поединке россияне встретятся с Парагваем.

- Мы победили. Самое главное, что сыграли достаточно уверенно. Счёт, на мой взгляд, полностью отражает то, что происходило по ходу игры. Хорошее начало турнира для нас, но самые важные матчи ещё впереди. Важно, что первый матч мы прошли, пусть и с волнением, но уверенно. Теперь все мысли уже о встрече с Парагваем, - цитирует beachsoccerrussia.ru Лихачева.