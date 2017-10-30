Сергей Анохин: "Задача сборной России - выиграть Межконтинентальный кубок"

Глава комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин заявил, что задачей сборной России на Межконтинентальном кубке станет победа. Турнир пройдет с 31 октября по 4 ноября в Дубае. Сборная России в групповом турнире сыграет с Мексикой, Парагваем и Ираном.

- Задача у нас одна - только победа, - цитирует ТАСС Анохина. - Сборная находится в хорошем состоянии, команда провела серьезный сбор перед турниром. У сборной достаточно обновлен состав, но частично этот состав выиграл Евролигу. Хорошо, что добавились Макаров и Шишин, наши опытнейшие и титулованные игроки, поэтому ставим задачу победить.

Понятно, что соперники очень серьезные, все готовятся активно. На турнире не будет слабых сборных, все показали, что хорошо готовы, это лучшие команды своих континентов. Будет очень серьезный турнир, легкой прогулки не будет, но, конечно, будем стараться победить, ведь мы хотим вернуть себе превосходство во всем мире.