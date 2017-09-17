Сергей Анохин: "Следующий шаг для сборной России - возвращение господства в мире"

Глава комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин отметил, что задачей сборной России является возвращение титула чемпионов мира. Сегодня россияне в пятый раз стали победителями Евролиги, обыграв в финале Португалию (3:1).

- Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и ребят за самоотдачу и веру в победу, - цитирует ТАСС Анохина. - Наша "Красная машина" никуда не пропала, она не сломана, ее чуть починили и перенастроили на другой уровень, и она опять победила в Европе. Следующим шагом нашей сборной станет возвращение господства в мире. Это будет, конечно, сложно сделать, но виден потенциал, есть конкуренция в составе.

Сегодня мы боролись с европейскими бразильцами, теперь будем бороться с настоящими бразильцами. Мы боролись и побеждали их и раньше, сейчас у них другая сборная, более молодая, может быть, даже более качественная, но мы видим, что у нас есть потенциал в пляжном футболе. Тенденция развития этого вида спорта налицо, дальше будет только лучше.

Россияне становились чемпионами мира по пляжному футболу в 2011 и 2013 году. В 2015-м они завоевали бронзу, а в 2017-м не попали в финальную стадию турнира.