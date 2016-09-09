Сергей Анохин: "Нужно увеличить квоты для Европы на чемпионат мира"

Председатель комитета пляжного футбола РФС, член исполкома РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин считает, что необходимо увеличить число квот для Европы на чемпионат мира. В четверг сборная России на отборочном турнире проиграла команде Польши со счетом 3:5 и не смогла пробиться на чемпионат мира, который в 2017 году пройдет на Багамах.

– Я считаю, что формат отборочного турнира должен измениться, должно появиться больше квот для европейских команд, потому что и мы, и испанцы не попали на чемпионат мира, хотя приедут команды из Азии, Северной Америки, с островов, – цитирует "Р-Спорт" Анохина. – Заведомо слабые сборные. Я считаю, что как минимум нужно увеличить квоту для Европы, а как максимум нужно расширять количество участников – с 16 до 20.