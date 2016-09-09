Сергей Анохин: "Лихачев продолжит работу на посту тренера сборной России"

Председатель комитета пляжного футбола РФС, член исполкома РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин сообщил, что старший тренер сборной России Михаил Лихачев продолжит работу на своем посту, несмотря на непопадание на чемпионат мира. В четверг сборная России на отборочном турнире проиграла команде Польши со счетом 3:5 и не смогла пробиться на чемпионат мира, который в 2017 году пройдет на Багамах.

– Совершенно точно есть большая часть тренерской вины в этом поражении, – цитирует "Р-Спорт" Анохина. – Я знаю, какие были нюансы. А игра с украинцами показала, что мы можем играть намного лучше. Но я хотел бы сказать, что это легендарный тренер, который себя еще покажет. Да, разбор будет, но не такой категоричный, как многие думают. И я думаю, что Лихачев продолжит работу.

Мы будем бороться и биться до конца за свою честь, о чем свидетельствует победа над победителями Евролиги сборной Украины. К сожалению, произошел несчастный случай – мы проиграли Польше и не попадем на чемпионат мира. Мы точечно неправильно подготовились к этому турниру, плюс карточка Алексея Макарова и удаление во время игры Лихачева. Все это сказалось, поляки использовали свои шансы, а мы при своем преимуществе – нет.

У нас часто такое бывает, что поднимают до небывалых высот, а после одной осечки опускают. Это не удивляет. Надо работать над культурой поддержки своих команд во всех видах спорта. Мы бились и будем биться за свою страну, поэтому псевдоболельщики не следят за нашими выступлениями. Мы рады тем, кто адекватно смотрит на вещи. А издеваться над своей страной – это не лучшее, что может сделать болельщик.