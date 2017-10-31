Сборная России стартовала на Межконтинентальном кубке с победы над Мексикой

Сборная России обыграла Мексику в первом матче группового турнира Межконтинентального кубка. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу команды Михаила Лихачева.

В составе победителей дублем отметился Борис Никоноров. Также забитыми мячами отметились Николай Крышанов, Юрий Крашенинников, Алексей Павленко и Кирилл Романов. У проигравших мячами отметились Рамон Мальдонадо и Улисес Торрес Пинеда.

Ранее на турнире в ОАЭ состоялись матчи группы A - Бразилия обыграла Египет (11:3), а Португалия победила хозяев соревнований (6:4).

Следующим соперником российской команды станет Парагвай. Встреча состоится 1 ноября. Начало игры - 17.45 по московскому времени.