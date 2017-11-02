Сборная России с первого места в группе вышла в полуфинал Межконтинентального кубка

Сборная России обыграла Иран (4:3 д.в.) в матче 3-го тура группового турнира Межконтинентального кубка, который проходит в ОАЭ. Россияне вышли в полуфинал турнира, заняв первое место в квартете B (8 очков), вторую строчку заняли иранцы (6). Из группы A в плей-офф вышли Бразилия (9) и Португалия (4).

Россия в полуфинале сыграет с Португалией, а Бразилия встретится с Ираном. Обе игры пройдут 3 ноября. Финал и матч за третье место состоятся 4 ноября.