Россия заняла пятое место в отборочном турнире ЧМ-2017

Сборная России переиграла Чехию в матче за 5-е место в отборочном турнире чемпионата мира-2017 (5:1). Голами у российской команды отметились Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Антон Шкарин и Алексей Макаров, оформивший дубль.
Напомним, Россия впервые с 2006 года не попала на мировое первенство. От Европы на ЧМ сыграют Италия, Португалия, Польша и Швейцария. Турнир пройдет с 27 апреля по 7 мая 2017 года на Багамских островах.
Mooorph
NF Почему же? 6 побед, 1 поражение на турнире - это разве проседать? Да и в недавней Евролиге 3е место тоже достойно. А вот регламент отбора на ЧМ вызывает много вопросов.
18:59
NF
Что-то и пляжный футбол начал проседать...
18:43