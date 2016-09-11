18:25 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Россия заняла пятое место в отборочном турнире ЧМ-2017

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Сборная России переиграла Чехию в матче за 5-е место в отборочном турнире чемпионата мира-2017 (5:1). Голами у российской команды отметились Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Антон Шкарин и Алексей Макаров, оформивший дубль.

Напомним, Россия впервые с 2006 года не попала на мировое первенство. От Европы на ЧМ сыграют Италия, Португалия, Польша и Швейцария. Турнир пройдет с 27 апреля по 7 мая 2017 года на Багамских островах. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mooorph

NF Почему же? 6 побед, 1 поражение на турнире - это разве проседать? Да и в недавней Евролиге 3е место тоже достойно. А вот регламент отбора на ЧМ вызывает много вопросов.

18:59

NF

Что-то и пляжный футбол начал проседать...

18:43

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