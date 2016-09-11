Россия заняла пятое место в отборочном турнире ЧМ-2017

Сборная России переиграла Чехию в матче за 5-е место в отборочном турнире чемпионата мира-2017 (5:1). Голами у российской команды отметились Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Антон Шкарин и Алексей Макаров, оформивший дубль.

Напомним, Россия впервые с 2006 года не попала на мировое первенство. От Европы на ЧМ сыграют Италия, Португалия, Польша и Швейцария. Турнир пройдет с 27 апреля по 7 мая 2017 года на Багамских островах.