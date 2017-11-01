Россия вслед за Мексикой обыграла Парагвай на Межконтинентальном кубке

Сборная Россия обыграла Парагвай в матче Межконтинентального кубка - 2:1. В составе россиян отличились Борис Никоноров на 24-й минуте и Артур Папоротный на 35-й. За минуту до гола Папоротного забил парагваец Эдгар Баррето.

Сборная России в первом матче турнира победила Мексику 6:2, в следующем поединке ей будет противостоять Иран.