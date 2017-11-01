Россия вслед за Мексикой обыграла Парагвай на Межконтинентальном кубке

Сборная Россия обыграла Парагвай в матче Межконтинентального кубка - 2:1. В составе россиян отличились Борис Никоноров на 24-й минуте и Артур Папоротный на 35-й. За минуту до гола Папоротного забил парагваец Эдгар Баррето.
Сборная России в первом матче турнира победила Мексику 6:2, в следующем поединке ей будет противостоять Иран.
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KhSL
Не парагвайцы забили нам, а судья... Впрочем, судейство в пляжке порою бывает просто позорное. А на Межконтинентальном кубке - особенно!! Нельзя забыть как нас убивали на турнире, где в финале мы проиграли Ирану. Убивали даже в матче с Бразилией (!!), который мы тогда все равно выиграли. Убивали в полуфинале с Швейцарией так, что даже швейцарцам было стыдно за судей. Но мы выиграли и тот матч со счетом 11:10.. На финал уже не хватило сил... P.S. Это не отменяет того, что мы сегодня играли плохо... С Ираном завтра будет тяжело, а если попадем в полуфинале на Бразилию, то вообще конец. Бразилы сегодня не особенно мучились с Португалией...
19:37