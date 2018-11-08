Россия уступила Ирану в заключительном матче группового этапа Межконтинентального кубка

Сборная России проиграла команде Ирана в матче группового турнира Межконтинентального кубка в Дубае, который проходит в ОАЭ - 2:3. У россиян отличились Кирилл Романов и Федор Земсков.

Россия после побед в стартовых матчах группового этапа над Таити (7:6) и США (13:3) досрочно обеспечила себе место в полуфинале Межконтинентального кубка. В матче за выход в финал россияне сыграют против сборной Бразилии.

Турнир завершится 10 ноября.

Межконтинентальный кубок

Дубай

Группа В

Третий тур

Россия - Иран - 2:3 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Акбари, 11. Пирамун, 12. Романов, 28. Земсков, 29. Бехзадпур, 32.

8 ноября.