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19:52 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Россия - пятикратный чемпион Евролиги!

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Сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги. В финальном матче россияне обыграли Португалию - 3:1. Дубль оформил Артур Папоротный. 

Для России это пятая победа в турнире - ранее команда побеждала в 2009, 2011, 2013 и 2014 году. По этому показателю она сравнялась с лидерами - Португалией и Испанией. В 2016 году титул впервые в истории выиграла Украина.

Евролига

Финал

РОССИЯ - Португалия - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Крашенинников, 9 (1:0). Папоротный, 12 (2:0). Папоротный, 22 (3:0). Сантуш, 36 (3:1).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Bossonn

Молодцы! Есть характер и команда. Обыграли всех, особенно Украину.

20:16

эдпитер

смотрел все матчи по каналу Матч-наш спорт. Классно. Игра с Украиной- вообще триллер. заслуженная победа в Евролиге.

20:16

diskmen

Мои поздравления нашим парням.За турниром не следил.Тем не менее всегда приятно когда мы побеждаем.

19:58