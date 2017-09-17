Россия - пятикратный чемпион Евролиги!

Сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги. В финальном матче россияне обыграли Португалию - 3:1. Дубль оформил Артур Папоротный.

Для России это пятая победа в турнире - ранее команда побеждала в 2009, 2011, 2013 и 2014 году. По этому показателю она сравнялась с лидерами - Португалией и Испанией. В 2016 году титул впервые в истории выиграла Украина.

Евролига

Финал

РОССИЯ - Португалия - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Крашенинников, 9 (1:0). Папоротный, 12 (2:0). Папоротный, 22 (3:0). Сантуш, 36 (3:1).