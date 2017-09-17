Россия - пятикратный чемпион Евролиги!

Сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги. В финальном матче россияне обыграли Португалию - 3:1. Дубль оформил Артур Папоротный.
Для России это пятая победа в турнире - ранее команда побеждала в 2009, 2011, 2013 и 2014 году. По этому показателю она сравнялась с лидерами - Португалией и Испанией. В 2016 году титул впервые в истории выиграла Украина.
Евролига
Финал
РОССИЯ - Португалия - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Крашенинников, 9 (1:0). Папоротный, 12 (2:0). Папоротный, 22 (3:0). Сантуш, 36 (3:1).
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Bossonn
Молодцы! Есть характер и команда. Обыграли всех, особенно Украину.
20:16
эдпитер
смотрел все матчи по каналу Матч-наш спорт. Классно. Игра с Украиной- вообще триллер. заслуженная победа в Евролиге.
20:16
diskmen
Мои поздравления нашим парням.За турниром не следил.Тем не менее всегда приятно когда мы побеждаем.
19:58