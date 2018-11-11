Россия проиграла в финале Межконтинентального кубка. Видео

Сборная России​ уступила Ирану в финальном матче Межконтинентального кубка. Ранее иранские пляжники также обыграли россиян на групповой стадии турнира.

В матче за третье место Бразилия выиграла у Египта.

Межконтинентальный кубок

Финал

Россия - Иран - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: Киани, 4 (0:1). Масумизаде, 7 (0:2). Бехзадпур, 11 (0:3). Папоротный, 13 (1:3). Шкарин, 24 - в свои ворота (1:4). Папоротный, 31 (2:4).

Россия: Чужков, Островский - Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин (к), Папоротный, Романов, Павленко, Никоноров, Земсков.

Иран: Хоссейни, Бехзадпур - Акбари, Киани, Моради, Махди, Миршекари, Месигар (к), Пирамун, Дара, Масумизаде.

Предупреждения: Махди, 18. Никоноров, 20. Акбари, 33.

Судьи: Намазов (Узбекистан), Гомес Соареш (Португалия), Аль-Салехи (Оман), Аль Раеси (ОАЭ).

10 ноября. ОАЭ. Дубай.