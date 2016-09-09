Россия переиграла Украину

Сборная России переиграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2017 (4:3). В составе россиян дубль оформил Алексей Макаров, а также по голу забили Максим Чужков и Артур Папоротный. Напомним, ранее подопечные Михаила Лихачева лишились шансов на участие в чемпионате мира, проиграв Чехии.
sdfg34tf
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18:02
rad19
ага Чехии...опять алкоголь на работе принимаете? Ляхам проиграли, ляхам.....
17:32