Россия переиграла Украину

Сборная России переиграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2017 (4:3). В составе россиян дубль оформил Алексей Макаров, а также по голу забили Максим Чужков и Артур Папоротный. Напомним, ранее подопечные Михаила Лихачева лишились шансов на участие в чемпионате мира, проиграв Чехии.