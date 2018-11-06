Россия переиграла Таити в первом матче Межконтинентального кубка

Сборная России обыграла команду Таити в первом туре группового турнира Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ) - 7:6.

В следующем туре россияне сыграют со сборной США.

Турнир завершится 10 ноября.

Межконтинентальный кубок

Дубай

Группа В

Первый тур



Россия – Таити – 7:6 (4:1, 2:2, 1:3)

Голы: Чужков, 1 (1:0); Земсков, 8 (2:0); Папоротный, 8 (3:0); Тайаруи, 8 (3:1); Никоноров, 10 (4:1); Папоротный, 14 (5:1); Земсков, 19 (6:1); Таванае, 24 (6:2); Таванае, 25 (6:3); Хейрауарии, 26 (6:4); Лабасте, 30 (6:5); Куэ, 34 (6:6); Шкарин, 34 (7:6).

6 ноября.