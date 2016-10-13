18:23 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Рекоба сыграет за сборную Уругвая по пляжному футболу

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Известный в прошлом нападающий "Интера" Альваро Рекоба примет участие в международном китайско-латинском турнире по пляжному футболу, который пройдет в китайском городском округе Таншань с 14 по 16 октября, сообщает beachsoccerrussia.ru. По информации источника, Рекоба выступит за сборную Уругвая по личной просьбе премьер-министра КНР Ли Кэцяна.

Экс-форвард "Интера" является вице-чемпионом страны по пляжному футболу, заниматься которым он начал в начале этого года. В турнире, помимо уругвайской команды, примут участие сборные Китая, Чили и Коста-Рики.

Дополнительная информация

http://beachsoccerrussia.ru/info/item/5271?type=1

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