Рекоба сыграет за сборную Уругвая по пляжному футболу

Известный в прошлом нападающий "Интера" Альваро Рекоба примет участие в международном китайско-латинском турнире по пляжному футболу, который пройдет в китайском городском округе Таншань с 14 по 16 октября, сообщает beachsoccerrussia.ru. По информации источника, Рекоба выступит за сборную Уругвая по личной просьбе премьер-министра КНР Ли Кэцяна.

Экс-форвард "Интера" является вице-чемпионом страны по пляжному футболу, заниматься которым он начал в начале этого года. В турнире, помимо уругвайской команды, примут участие сборные Китая, Чили и Коста-Рики.