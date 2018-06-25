Объявлено о создании женской сборной России по пляжному футболу

РФС принял решение создать женскую сборную России по пляжному футболу.



Главным тренером команды назначен двукратный чемпион мира, старший тренер мужской сборной России и наставник московского "Локомотива" Илья Леонов.

Женская сборная России уже в начале июля впервые в своей истории примет участие в официальном турнире. С 6 по 8 июля россиянки сыграют на Кубке Европы среди женщин в Назаре.



Подопечные Леонова попали в группу В, где их соперницами станут финалист Кубка Европы-2017 Швейцария, а также сборная Нидерландов. В финал выйдет лучшая команда.