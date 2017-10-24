Объявлен состав сборной России на Межконтинентальный кубок

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым определился с составом команды на Межконтинентальный кубок, сообщает официальный сайт РФС. Турнир пройдет в ОАЭ с 31 октября по 4 ноября. Соперниками россиян по групповому турниру станут Иран, Мексика и Парагвай, в другой группе сыграют Бразилия, Египет, ОАЭ и Португалия.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл").

полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксёнов, (все – "Кристалл"), Алексей Макаров, Антон Шкарин, Николай Крышанов, Борис Никоноров (все – "Локомотив"), Алексей Павленко и Юрий Котов (оба – "Спартак").

Национальная команда отправится в ОАЭ в среду, 25 октября.Второй этап подготовки к турниру пройдет в течение пяти последующих дней.

Календарь сборной России на Межконтинентальном кубке:

31 октября. Россия – Мексика. Начало игры – 17.45 по московскому времени.

1 ноября. Парагвай – Россия. Начало игры – 17.45.

2 ноября. Иран – Россия. Начало игры – 19.00.