Наставник сборной России может быть отправлен в отставку после невыхода на ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев может быть отправлен в отставку после непопадания в финальную стадию чемпионата мира-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета пляжного футбола РФС Сергея Анохина. Россияне сегодня уступили Польше в матче европейской квалификации и лишились шансов пробиться в финальную стадию турнира.

- После выбора президента РФС сядем с ним и будем обсуждать будущее, - подчеркнул Анохин. - У него контракт на два года, но некоторые пункты из него специалист не выполнил; мы не смогли выиграть Евролигу, отобраться на чемпионат мира. В жизни нужна ротация.

Под руководством Анохина сборная России стала чемпионом мира-2011 и 2012, чемпионом Европы-2012, выиграла Межконтинентальный кубок-2011 и Европейские игры-2015, а на чемпионате мира-2015 взяла бронзу.