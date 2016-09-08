18:18 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Наставник сборной России может быть отправлен в отставку после невыхода на ЧМ-2017

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Главный тренер сборной России Михаил Лихачев может быть отправлен в отставку после непопадания в финальную стадию чемпионата мира-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета пляжного футбола РФС Сергея Анохина. Россияне сегодня уступили Польше в матче европейской квалификации и лишились шансов пробиться в финальную стадию турнира. 

- После выбора президента РФС сядем с ним и будем обсуждать будущее, - подчеркнул Анохин. - У него контракт на два года, но некоторые пункты из него специалист не выполнил; мы не смогли выиграть Евролигу, отобраться на чемпионат мира. В жизни нужна ротация.

Под руководством Анохина сборная России стала чемпионом мира-2011 и 2012, чемпионом Европы-2012, выиграла Межконтинентальный кубок-2011 и Европейские игры-2015, а на чемпионате мира-2015 взяла бронзу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3606269

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КОММЕНТАРИИ (3)
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puzo-75

Недавно он говорил,что Лихачёв-безальтернативный кандидат на пост главного тренера....

19:14

Алый Дракон

Пора уходить...

19:01

sheitan

Под руководством не Анохина, а Лихачева!

18:42

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