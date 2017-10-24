Михаил Лихачев: "Сборная России способна решать высокие задачи на Межконтинентальном кубке"

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев назвал Иран, Мексику и Парагвай серьезными соперниками по групповому турниру Межконтинентального кубка. Турнир пройдет в ОАЭ с 31 октября по 4 ноября, в другой группе на турнире выступят Бразилия, Египет, ОАЭ и Португалия.

- У нас очень сильная группа - хотя бы потому, что и Мексика, и Иран, и Парагвай были участниками майского чемпионата мира на Багамских островах. В отличие от нашей сборной, которая туда не попала, - приводит официальный сайт РФС слова Лихачева. - Иран стал бронзовым призером чемпионата мира - это очень высокое достижение. Парагвай дошел до четвертьфинала, Мексика тоже выглядела неплохо, но сильно пострадала из-за судейских ошибок. Если бы не они, мексиканцы претендовали на выход в плей-офф. Все команды очень сильны, нам предстоят три серьезных матча.

- У сборной Бразилии, которая играет в другой группе, на турнир не приедут двое ведущих игроков - Катарину и Даниэль Лима. Становится ли в связи с этим более вероятным реванш за обидное поражение в прошлом году со счетом 0:7?

- Все наши задачи мы планируем решать постепенно. Первая – это выход из группы. Дальше, если мы выйдем на Бразилию, то будем готовы дать ей серьезный бой. Что касается тех футболистов, которые не примут участие в турнире, учитывая, какой выбор есть у главного тренера сборной Бразилии, это не такие уж большие потери.

- Как вы оцениваете состав своей команды, можно ли назвать его оптимальным?

- Отсутствие Виктора Крышанова меня немного расстраивает, но с этими ничего не поделать. В любом случае тот состав, который у нас сейчас есть, способен решать высокие задачи.