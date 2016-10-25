Михаил Лихачев: "Постараемся вновь выйти в финал Межконтинентального кубка"

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев подчеркнул, что национальная команда хочет продолжить тенденцию выходов в финал на Межконтинентальном кубке, который пройдет с 1 по 5 ноября в Дубае. По словам специалиста, сборная придерживается традиционного плана подготовки к этому турниру, который уже апробирован за последние годы.

– На турнире очень хороший состав участников, – приводит "Р-Спорт" слова Лихачева. – Мы будем делать все возможное, чтобы сыграть в решающем матче. На протяжении всего розыгрыша Межконтинентального кубка – пять лет – команда все время выходила в финал, где трижды добивалась побед. Сейчас хотелось бы выступить достойно и продолжить эту серию.

Намечен недельный сбор с 26 октября в Дубае. У нас традиционный план подготовки к этому турниру, который уже апробирован за последние годы. Запланировано три товарищеских матча, впервые мы так много решили сыграть. Будут хорошие спарринги против сборных ОАЭ, Венгрии и Японии. И через игры постараемся подойти к турниру во всеоружии.

Полностью состав сборной России на Межконтинентальный кубок выглядит следующим образом:

вратари: Алексей Зуев ("Спартак"), Максим Чужков ("Локомотив").

полевые игроки: Илья Леонов, Алексей Макаров, Антон Шкарин, Анатолий Перемитин, Борис Никоноров (все – "Локомотив"), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Алексей Ильинский (все – "Кристалл").