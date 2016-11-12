Михаил Лихачев: "Никто из сборной России карьеру завершать не собирается"

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев подчеркнул, что одной из причин неудач сборной России в 2016 году стало большое количество травм футболистов. Сборная России не выиграла ни одного трофея и впервые с 2006 года не смогла отобраться на чемпионат мира.

- По моей информации, никто карьеру завершать не собирается, - цитирует "Р-Спорт" Лихачева. - При этом отдельно хочется вспомнить тот огромный травматизм, который преследовал нашу сборную в течение 2016 года. Много футболистов выбывали, а о серьезной травме Андрея Бухлицкого было известно. Практически весь сезон пропустил наш самый стабильный нападающий последних лет Егор Шайков, перед Межконтинентальным кубком заболел Антон Шкарин, который, можно сказать, самый незаменимый наш футболист, учитывая количество сыгранных им матчей за сборную. Дмитрий Шишин в первой части был с неприятной травмой, наш капитан Илья Леонов летом пропустил месяц. В этом плане нам здорово не повезло. С другой стороны, мы проверили много новых футболистов. Будем надеяться, что пойдет нам на пользу.

- Сборная России остается самой сильной в пляжном футболе? Сборную России продолжают бояться?

- Мы остаемся второй сборной мирового рейтинга. Но если говорить чисто по-футбольному, то сейчас есть сборная Бразилии, которая посильнее всех остальных, а есть ряд сборных, которые идут вслед за бразильцами. Я думаю, что сборные России, Португалии, Швейцарии, Таити, Ирана, Украины, возможно, находятся за бразильцами.