Михаил Лихачев: "Готов к любому решению по своему будущему в сборной"

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев готов к любому решению руководства РФС по поводу своего будущего на посту. Сегодня национальная команда уступила команде Польши в матче европейской квалификации чемпионата мира 2017 года и лишилась шансов отобраться на турнир.

– Это будет решаться руководством РФС, – цитирует ТАСС Лихачева. – Если руководство, президент решат, что с командой будет работать новый тренер, значит, так тому и быть, и от меня в этой ситуации ничего не зависит. Хочу ли я продолжать работу с командой? Пока не готов ответить на этот вопрос.

– Наверное, целый комплекс причин неудачи. Прежде всего нам не хватило как футбольных, так и околофутбольных компонентов, чтобы попасть на чемпионат мира. К сожалению, и удача была не на нашей стороне, и все с самого начала пошло не очень хорошо. Та ситуация, которая сейчас сложилась в мировой политике по отношению к российскому спорту, к сожалению, перекинулась и на пляжный футбол.

Считаю, что сегодня была катастрофическая работа судей. Дважды не увидели моменты, когда соперники отбивали наши удары руками, а по правилам это пенальти и красная карточка. Проблема стоит остро. Проблема смены поколений всегда переживается сложно, но мы и так сделали ее наименее безболезненной.