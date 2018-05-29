"Локомотив" и "Кристалл" одержали победы на Кубке европейских чемпионов

Российские клубы "Локомотив" (Москва) и "Кристалл" (Санкт-Петербург) выиграли свои матчи второго тура группового турнира Кубка Европейских чемпионов.

"Локомотив" в матче группы Е одержал крупную победу над бельгийским "Вамосом" (7:0) и обеспечил себе путевку в плей-офф. "Кристалл" в группе Н обыграл украинский "Артур Мьюзик" (3:1). Турнир проходит в Назаре (Португалия)

Назаре (Португалия)

Пляжный волейбол

Кубок европейских чемпионов

Группа Е

2-й тур

"Локомотив" (Москва, Россия) – "Вамос" (Бельгия) – 7:0

Группа H

2-й тур

"Кристалл" (Санкт-Петербург, Россия) – "Артур Мьюзик" (Украина) – 3:1