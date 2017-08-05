"Локомотив" досрочно выиграл регулярный чемпионат

"Локомотив" обыграл саратовскую "Дельту" в матче 17-го тура чемпионата России (5:4) и гарантировал себе за тур до конца победу в регулярном чемпионате. Таким образом, московская команда сыграет в полуфинале Суперфинала.

На данный момент у железнодорожников 33 очка, а у ближайших преследователей ЦСКА и "Кристалла" по 30 баллов. Тем не менее при равенстве очков учитываются количество побед в основное время и личные встречи. У "Локомотива" 11 побед в основное время, а у ЦСКА и "Кристалла" - 10 и 9 соответственно.

В полуфинал Суперфинала, который пройдет в Саратове с 11 по 20 августа, выходят команды, занявшие первое и второе места в регулярном чемпионате, а клубы, занявшие 3 - 6-е места, сыграют в четвертьфинале.