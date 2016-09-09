Илья Леонов: "Пока не могу представить ЧМ по пляжному футболу без России"

Капитан сборной России Илья Леонов подчеркнул, что пока не может себе представить чемпионат мира без участия российской команды. Россияне в четверг проиграли сборной Польши со счетом 3:5 в матче отборочного турнира и не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в 2017 году на Багамах. Сборная России последний раз не принимала участия в финальной стадии турнира в 2006 году, а на трех последних чемпионатах мира дважды становилась победительницей и один раз завоевала бронзовые награды.

– Мы смотрели матч поляков с украинцами, где, казалось, украинцы превосходят соперника, но в итоге сборная Польши добилась победы, – приводит "Р-Спорт" слова Леонова. – И мы разобрали соперника, все было понятно, но мы вышли на песок и начали проигрывать 0:2, каждый момент у наших ворот заканчивался голом, плюс неочевидный пенальти нам поставили… Хорошо, что Ваня (Островский) справился.

Я пока себе чемпионат мира без России не представляю, такого не было. Нужно побеждать в каждом матче, и иногда впечатления, что соперник по зубам, обманчивы. Но такие моменты, как сейчас бывают в нашей жизни, нужно преодолевать преграды. Но это страшно, что мы пропустим чемпионат мира, будем ждать его еще три года, но на 2019 год еще надо отобраться… В общем, все это тяжело себе представить и не хочется. Но мы будем тренироваться и готовить молодых футболистов.