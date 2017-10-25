Чужков вошел в тройку претендентов на звание лучшего вратаря года

Вратарь сборной России Максим Чужков вошел в итоговую тройку номинантов на звание лучшего вратаря мира 2017 года по версии BSWW, сообщает Beachsoccerrussia.ru. Голкипер, на клубном уровне выступающий за "Локомотив", поборется с бразильцем Мау и иранцем Пейманом Хоссейни.

Напомним, Чужков в прошлом сезоне вместе со сборной России выиграл Евролигу, а также был назван лучшим голкипером московского этапа и Суперфинала. Мау со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира, а Хоссейни помог Ирану впервые в истории занять третье место на мировом первенстве, а также был признан лучшим вратарем турнира.

Победитель станет известен 4 ноября в рамках церемонии "Вечер звезд пляжного футбола", которая пройдет после завершения Межконтинентального кубка в Дубае.