Андрей Бухлицкий: "Матч Россия - Бразилия выглядел как изнасилование"

Вратарь сборной России Андрей Бухлицкий остался крайне недоволен результатом матча сборной в рамках 1/2 финала Межконтинентального кубка против Бразилии. Россияне уступили со счетом 0:7, что стало для них самым крупным поражением в истории. Сам Бухлицкий пропускает сезон из-за травмы.

- В дубайском отделении полиции завели дело по поводу изнасилования, - цитирует beachsoccerrussia.ru Бухлицкого. - Как бы грубо это ни звучало, но выглядело именно так. Россия – Бразилия – 0:7… Просто неприятно было это видеть… Разбил плазму – случайно так получилось… К сожалению, счет и содержание игры идентичны.

– Можно ли было как-то изменить то, что случилось? Если перенестись на несколько часов назад, исправить какие-то ошибки, то результат мог быть другим? Или все было совсем уж безнадежно?

– Матч был проигран по всем показателям. Говорить не о чем. Нужно было поменять настрой. И, как минимум, подраться.

– Это лучшая сборная Бразилии за последние лет пять?

– Нет, это обычная, хорошая, как и всегда, сборная Бразилии, при всем уважении к тренеру и игрокам. Но мы сегодня проиграли сами себе.

– Важен ли завтрашний матч за третье место в такой ситуации?

– На самом деле сложно играть матчи за третье место. Тем более чемпионам мира, команде, которая всегда выигрывает или старается выигрывать и своих болельщиков к этому приучила. Матч за третье место гораздо сложнее, чем финал. Это будет очередное испытание… Посмотрим, как ребята перезагрузятся. Очень сложно сейчас сказать.

– Сборная России впервые с 2009 года не завоевала ни одного титула за сезон. Что делать, как быть, что поменять, чтобы вернуться на победный путь?

– Вернуть Бухлицкого (смеется).

– Вернется Бухлицкий – вернутся победы?

– Да, все правильно. Верю в себя. Верю в команду.