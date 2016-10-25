19:55 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Андрей Бухлицкий: "Даже третье место на чемпионате мира не так легко завоевать"

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Голкипер "Локомотива" и сборной России Андрей Бухлицкий считает, что уровень чемпионата России вырос. Также он отметил, что не стоит считать третье место на чемпионате мира плохим результатом.

– Футбол не стоит на месте, – цитирует пресс-служба клуба Бухлицкого. – Значит, мы где-то остановились. Каждый сезон и каждый турнир такой, что цена ошибки очень высока. Уровень чемпионата вырос. Мы показали, что готовы к такой конкуренции. На Кубке России играли в усеченном составе. Было много травмированных ребят. Но русскому человеку чем сложнее, тем легче.

– Со сборной России та же ситуация?

– Да, попадаем в сложную ситуацию, потом выбираемся из нее. Где-то оступаемся, но тем ценнее работа. И мы, и болельщики привыкли к победам, поэтому третье место на чемпионате мира стало неприятным результатом. С другой стороны, это бронзовая медаль, которую тоже нужно завоевать. И это не так легко.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14107

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