14:45 | Пляжный футбол

Алаев получил награду за развитие пляжного футбола

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев получил премию "За вклад в развитие пляжного футбола". Церемония награждения прошла в Дубае.

– В Дубае прошла торжественная церемония "Звезды пляжного футбола-2018", – написал официальный Твиттер Российского футбольного союза. – Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев получил награду "За вклад в развитие пляжного футбола"!

 

Мужская сборная России по пляжному футболу становилась чемпионами мира в 2011 и 2013 годах. Являются двукратными обладателями кубка Европы (2010, 2012).

Летом 2018 года женская сборная России выиграла Кубок Европы. В финале наши девушки обыграли Испанию (2:0).

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