Алаев получил награду за развитие пляжного футбола

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев получил премию "За вклад в развитие пляжного футбола". Церемония награждения прошла в Дубае.

– В Дубае прошла торжественная церемония "Звезды пляжного футбола-2018", – написал официальный Твиттер Российского футбольного союза. – Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев получил награду "За вклад в развитие пляжного футбола"!

В Дубае прошла торжественная церемония "Звёзды пляжного футбола"-2018. Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев получил награду "За вклад в развитие пляжного футбола"! pic.twitter.com/nl9X4Rx2AH – РФС (@official_rfs) 11 ноября 2018 г.

Мужская сборная России по пляжному футболу становилась чемпионами мира в 2011 и 2013 годах. Являются двукратными обладателями кубка Европы (2010, 2012).

Летом 2018 года женская сборная России выиграла Кубок Европы. В финале наши девушки обыграли Испанию (2:0).